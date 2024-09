Primeiro cão salva-vidas do Brasil, Ice morre aos 14 anos

Ice, durante treinamento em 2016 - Foto: Divulgação/Bombeiros de SC

O labrador Ice, que ficou conhecido como o primeiro cão salva-vidas do Brasil, morreu aos 14 anos, de causas naturais, em Itajaí (SC). O cachorro, que estava aposentado desde 2019, vivia com o sargento Evandro Amorim, que cuidou dele desde os dois meses de vida.

A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC), no dia 2 de setembro. "O CBMSC presta respeitosas continências e agradece ao cão de busca Ice e ao sargento Amorim pelos anos de serviços dedicados aos cidadãos", escreveu a corporação.

Ice passou por treino intenso até ficar apto, em janeiro de 2017, para ser o primeiro cachorro salva-vidas do país. Ele tinha sete anos.



O labrador foi preparado para auxiliar salvamentos marítimos, levando um flutuador a uma vítima de afogamento, quando o número de pessoas em risco fosse maior do que o de guarda-vidas no local. O projeto foi inspirado em um modelo italiano de salvamento com cachorros.

Ice prestou socorro às vítimas da tragédia em Mariana (MG), em 2015, além de ter auxiliado no treinamento de diversos cinotécnicos pelo Brasil, que realizaram cursos em Santa Catarina. O labrador completaria 15 anos nesta segunda-feira, 9.

"Com ele aprendi a ser tolerante. Aprendi a ser resignado e resiliente. Aprendi a ter paciência com tudo e todos […] aprendi que estar ao lado de quem se ama é melhor até do que chocolate", escreveu em rede social o sargento Amorim em 2019, por ocasião dos dez anos do cachorro.