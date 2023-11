Primeiro dia de prova teve investigação da PF e questões sobre racismo | A TARDE

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 foi realizado neste domingo, 5, e teve como tema de redação a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres. Nas provas de linguagens e ciências humanas, entraram questões com temáticas sobre racismo, Palestina, música entoada pela torcida do Fluminense e ditadura militar.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 28,1% dos inscritos não compareceram aos locais para fazer a prova.

Esta foi a primeira edição do Enem com prova colorida para facilitar a leitura. A aplicação do exame contou também com uma investigação da Polícia Federal, que apura um possível vazamento da página da redação. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o vazamento saiu de Pernambuco. Diligências no estado nordestino e no DF foram realizadas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve na sede do Inep para visitar a sala de monitoramento e aplicação do Enem em todo o Brasil. Ele afirmou que o país pode caminhar para que os candidatos não precisem pagar taxa de inscrição nos próximos anos.

No Acre, um candidato foi convidado a se retirar da sala de provas após ter alarme do celular tocando na hora de aplicação do exame, enquanto no Recife, uma candidata foi eliminada por ter perdido sua carteira de identidade.

O segundo dia do Enem está previsto para acontecer no próximo domingo, 12. As provas serão nas áreas de matemática e ciências da natureza. A abertura dos portões está prevista para acontecer às 12h e o fechamento às 13h. O exame será iniciado às 13h30 e finalizado às 18h30, todos os horários são com base no de Brasília.