Primeiro frio intenso no ano deve afetar Brasil nas próximas semanas

A primeira dose deste ar frio intenso deve vir junto com uma frente fria - Foto: Arquivo | Agência Brasil

Nas próximas semanas o Brasil deve enfrentar o primeiro frio mais intenso. A virada de maio para junho de 2025 trará uma grande massa de ar frio de origem polar sobre América do Sul, e que deve atingir diversas regiões do Brasil.

As análises mais recentes mostraram que este intenso resfriamento sobre o Brasil poderá acontecer em duas partes, com o ar polar avançando sobre o país em dois pulsos. Essa situação é bastante comum quando é necessário afastar massas quentes e secas que já estão instaladas sobre o interior do Brasil há vários dias.

Regiões afetadas

A primeira dose deste ar frio intenso deve vir junto com uma frente fria que provavelmente começará a causar chuva sobre o Sul do Brasil e sobre o Paraguai no dia 27 de maio. No dia 28 de maio, enquanto o ar polar avança sobre o Sul e o Mato Grosso do Sul, a instabilidade da frente fria deve se espalhar sobre parte de São Paulo e de Mato Grosso.

Nos dias 29 e 30 de maio, o ar polar já deve causar uma queda da temperatura muito acentuada em áreas do Sul do Brasil, de Mato Grosso do Sul e também do oeste e sul de Mato Grosso. É possível que o vento gelado já alcance até parte de Rondônia e do Acre.

Em São Paulo, a queda da temperatura ainda não seria muito brusca por causa do excesso de nebulosidade e chuva. Estes dois dias ainda devem ser marcados por temperaturas altas e calor na maioria das áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.

O segundo pulso de ar polar, e que vai reforçar o primeiro, deve avançar sobre o Brasil entre os dias 31 de maio e 1 de junho fazendo com que o ar frio seja empurrado de vez sobre as regiões Sudeste e Centro-oeste do Brasil.

Essas projeções são iniciais e ainda vão sofrer vários ajustes de rota na próxima semana, considerando as condições reais do tempo que estarão sendo observadas sobre o Brasil e sobre a América do Sul. Essas variações são muito comuns e poderemos ter atraso ou um adiantamento da entrada do ar frio.

Segundo a Climatempo, os principais impactos da onda polar devem ser:

Friagem no Norte

Recordes de baixas temperaturas no Sudeste

Termômetros abaixo de zero no Sul

Possibilidade de neve e geada, especialmente no Sul

Temperatura negativas e riscos de neve

Muito provavelmente, os três estados da região Sul do Brasil vão registrar temperaturas negativas. Mas desta vez, termômetros poderão marcar menos de 0 °C, até em locais fora das regiões serranas. Numa primeira análise, temperaturas perto de 0 °C poderiam ocorrer em áreas de Mato Grosso do Sul e também em São Paulo.

A geada poderia ocorrer de forma ampla sobre o Sul do Brasil. Alguns locais poderiam ter geada de moderada para forte intensidade, com risco de danos na agricultura pela primeira vez este ano.

A possibilidade de neve de outros tipos de precipitação invernal no Sul do Brasil também não poderia ser descartada, considerando as condições meteorológicas projetadas para o final de maio e os primeiros dias de junho de 2025. Além do ar frio muito intenso entrando pelo interior do Brasil, é possível que tenhamos um ciclone extratropical sobre o oceano, que garantiria a injeção de umidade necessária para a formação das nuvens.