Primo de Oruam e filho de Elias Maluco: conheça Raulzeira e sua vida milionária

Primo de Oruam e filho de Elias Maluco ostenta vida milionária - Foto: Reprodução | Instagram

Raul Fernandes, conhecido como Raulzeira, filho do traficante Elias Maluco, sobrinho de Marcinho da VP, líder do Comando Vermelho, e primo do rapper Oruam, soma quase 180 mil seguidores no Instagram, onde mantém um perfil verificado e recheado de imagens que chamam atenção pela ostentação.

Viagens pela Europa, passando por países como Holanda, Portugal, Luxemburgo, França e Itália, aparecem lado a lado com fotos de roupas de grife, dente de ouro no estilo grillz e um colar cravejado com o número 22, referência amplamente associada ao Comando Vermelho.

Colar de ouro cravejado e roupa de grife durante Eurotour | Foto: Reprodução | Instagram

Nos stories, Raulzeira se mostra em festas usando lança-perfume, fumando maconha e exibindo símbolos da facção, como o gesto com as mãos representando o número “2”.

Raulzeira se mostra em festas usando lança-perfume, fumando maconha e exibindo símbolos da facção | Foto: Reprodução | Instagram

O mesmo número aparece em camisas, emojis e acessórios. Em uma das fotos mais chamativas, ele posa ao lado de uma Lamborghini Aventador SVJ Roadster roxa, modelo que custa cerca de R$ 8,2 milhões no Brasil.

Laços de sangue com o crime

Elias e Marcinho eram considerados “irmãos” dentro da hierarquia da facção, consolidando o vínculo familiar entre Raul e Oruam.

Tatuagem de Oruam em homenagem a Elias Maluco | Foto: Reprodução | Instagram

Enquanto Oruam constrói carreira musical com grande projeção no rap nacional, Raul viraliza com um estilo de vida ligado à ostentação e à estética do crime. Em diversas imagens, os dois aparecem juntos em viagens de luxo e em festas, fortalecendo a associação simbólica com o universo do CV.

Quem foi Elias Maluco?

Elias Maluco, cujo nome verdadeiro era Elias Pereira da Silva, foi um criminoso brasileiro considerado um dos maiores traficantes de drogas do Rio de Janeiro. Ele foi ncontrado morto em 2020 dentro da Penitenciária Federal de Catanduvas (PR), onde cumpria pena de 28 anos. Ele foi condenado pelo assassinato de Tim Lopes, jornalista da TV Globo, que investigava abusos em bailes funks do Complexo do Alemão.

Elias Maluco, cujo nome verdadeiro era Elias Pereira da Silva, foi um criminoso brasileiro considerado um dos maiores traficantes de drogas do Rio de Janeiro | Foto: Reprodução | TV Globo

Tim foi torturado, morto e incinerado após ser descoberto com uma microcâmera. O crime chocou o país e se tornou um símbolo da violência contra jornalistas no Brasil.

Mesmo após sua morte, o nome de Elias permanece como uma das figuras mais conhecidas do tráfico no país. Seu legado, no entanto, ressurge nas redes sociais por meio do filho, que constrói fama digital com símbolos e comportamentos que remetem diretamente à cultura do crime organizado.

Tanto Oruam, quando Raulzeira ostentam tatuagens nos seus corpos com o rosto de Elias Maluco.