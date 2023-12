Prisão em Florianópolis inova ao usar gansos no lugar de cães; entenda | A TARDE

A maior penitenciária do estado de Santa Catarina tem inovado com a utilização de gansos no lugar de cachorros. Trata-se do Complexo Penitenciário do Estado (Cope) de São Pedro de Alcântara, em Florianópolis.

Entre os motivos para justificar a preferência seria porque os bichos não se comovem ou se acostumam com os detentos. Além disso, a principal arma dos animais não é a bicada ou qualquer outro tipo de ataque físico.

Os gansos soltos na parte interna do complexo entre a muralha e os pavilhões auxiliam no trabalho de vigilância emitindo sons ao menos sinal de movimento.

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a prisões no estado possuem cerca de 24 mil pessoas.