Prisões federais terão reconhecimento facial e muralhas após fuga | A TARDE

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta quinta-feira, 15, que os cinco presídios federais terão reconhecimento facial e muralhas, após a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), na noite da última terça-feira, 13.

Além disso, as unidades de segurança máxima ainda contarão com ampliação de sistema de alarmes e reforço de agentes de segurança,

Segundo informações do ministro dadas durante coletiva desta quinta-feira, 15, os fugitivos ainda devem estar na região da cadeia, porque as imagens de vídeo não mostraram nenhum veículo fazendo o resgate. De acordo com Lewandowski, os prisioneiros obtiveram o alicate, usado para ajudar na fuga, em uma reforma que estava sendo realizada no presídio.

"Os presídios federais são absolutamente seguros. Todos podem continuar confiando nesse sistema", ressaltou o ministro.

As medidas para o reforço de segurança devem ser feitas por meio do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). As causas da fuga estão sendo investigadas por meio de caráter administrativo, para apurar responsabilidades disciplinares, e um inquérito policial que foi aberto no âmbito na Polícia Federal, para apurar eventual responsabilidade de natureza criminal e a participação de pessoas que possam ter facilitado a fuga dos dois detentos.

Lewandowski afastou a direção de presídio de segurança máxima em que Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Querubim, e Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, fugiram.