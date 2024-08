Procurador de Justiça avança sinal, derruba motociclista e foge

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um acidente de trânsito na noite de quarta-feira (21), no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, envolveu o procurador de Justiça Carlos Alberto Freitas, de 61 anos. O incidente resultou em ferimentos para um motociclista de 28 anos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Freitas colidiu com o motociclista ao desrespeitar um sinal vermelho e, em seguida, fugiu do local arrastando a moto com seu carro. O motociclista, que conseguiu se desvencilhar da moto, foi encaminhado para um hospital para tratamento médico.

Após o acidente, uma testemunha seguiu Freitas até sua residência. No condomínio onde o procurador mora, um grupo de motociclistas tentou invadir o local para confrontá-lo. A polícia foi chamada para controlar a situação e evitar que o tumulto se agravasse.

Ainda não há depoimento da vítima, que permanece hospitalizada. O caso foi registrado no 30º Distrito Policial (DP) do Tatuapé, onde Freitas enfrenta acusações de colisão, lesão corporal e dano, além de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

A investigação sobre o comportamento do procurador será conduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça, conforme informado pela SSP.

Em resposta ao acidente de trânsito envolvendo o procurador de Justiça Carlos Alberto Freitas, de 61 anos, o Ministério Público de São Paulo anunciou que será instaurado um procedimento investigativo. Segundo informações do site Metrópoles, a Procuradoria-Geral de Justiça determinou a abertura da investigação para apurar os detalhes do incidente.

O Ministério Público afirmou que o processo incluirá a oitiva de testemunhas e a coleta de imagens para esclarecer as circunstâncias do acidente. O objetivo é garantir uma investigação completa e precisa sobre os fatos envolvendo o procurador.