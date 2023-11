Produtores baianos acompanham destaque do algodão em desfile da SPFW | A TARDE

O desfile da São Paulo Fashion Week chegou à sua 56ª edição com o tema Sou de Algodão. Do dia a dia no campo para as passarelas, os produtores de algodão da Bahia, Luiz Carlos Bergamaschi e Alessandra Zanotto, marcaram presença no evento. Sob a voz da cantora Ava Rocha e com o cenário marcado pelo branco do capulho do algodão, eles assistiram um tributo ao jeans, que completa 150 anos, e cuja versatilidade foi apresentada nas mais diferentes modelagens, cores e estampas.

“O Sou de Algodão fez uma justa homenagem a uma peça que é democrática na sua essência e está no guarda-roupa de todos os brasileiros. O jeans tem como matéria prima principal o algodão, e por isso proporciona resistência e conforto, se adaptando muito bem ao mercado nacional. Esperamos que com toda a criatividade no uso do jeans mostrado no desfile possa inspirar a moda das ruas levando o algodão para todos os espaços”, disse o produtor Bergamaschi, presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). A campanha envolveu um time com 28 marcas parceiras para a apresentação dos 40 visuais exclusivos mostrados no desfile.



A criação ficou por conta dos renomados estilistas: Amapô, David Lee, Dendezeiro, Heloísa Faria, Korshi 01, Martins, Ronaldo Silvestre, Thear e Weider Silveiro. A execução das peças contou com o apoio de 19 empresas, entre tecelagens, fiações, malharias e confecções, e oito artesãos. O desfile contou com a produção e direção criativa a cargo do Paulo Borges, criador e diretor da SPFW. O styling ficou sob a responsabilidade de Paulo Martinez e a beauty, de Ricardo dos Anjos, ambos profissionais considerados ícones do mundo da moda. Esta é a segunda vez da Campanha Sou de Algodão no maior evento de moda da América Latina, e que vem contribuindo para que mais marcas possam aderir ao programa “SouABR”, permitindo a rastreabilidade da fibra, desde a origem, diante da certificação Algodão Brasileiro Responsável (ABR).



Sou de Algodão



O desfile comemorou o 7º ano da campanha Sou de Algodão, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), e que conta com a parceria de 1400 marcas, e que foi responsável pela descoberta de talentos brasileiros na moda por meio do Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores. A campanha também se destaca nos investimentos que posicionam a fibra brasileira como uma das mais sustentáveis do mundo, ao ter 82% da sua produção licenciada pela entidade internacional, Better Cottton Initiative (BCI), que comprova que a fibra produzida no país cumpre rígidos critérios ambientais, sociais e econômicos.