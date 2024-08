Professor de religião é demitido após mostrar pênis para aluno

Jovem, que não teve sua identidade revelada, denunciou o crime - Foto: Reprodução | Google Street View

Um professor de ensino religioso foi demitido pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) de Minas Gerais sob suspeita de ter mostrado o pênis para um aluno, no banheiro de uma escola, em Belo Horizonte. O jovem, que não teve sua identidade revelada, denunciou o crime, que teria ocorrido na tarde de quarta-feira, 17.

Segundo relato do aluno, divulgado pelo jornal O Tempo, ele teria ido ao banheiro e no caminho se deparou com o professor. Ao sair do box, ele foi lavar suas mãos e se deparou com o profissional mostrando o pênis para ele.

O aluno, assustado, tentou fugir, porém o suspeito de abuso o segurou pela cintura e tentou beijá-lo, além de pedir seu número de telefone. O estudante saiu do banheiro e começou a chorar quando voltou para sala, o que acabou motivando a denúncia.