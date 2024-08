Professor é acusado de obrigar alunas de 10 anos a fazer sexo oral

Uma das estudantes teria sido completamente despida e feito sexo oral no homem - Foto: Divulgação

Um professor é investigado pela Polícia Civil pela suposta prática de estúpro de vulnerável dentro das dependências de uma escola pública em Santa Maria, no Distrito Federal. As vítimas seriam duas estudantes de apenas 10 e 11 anos.

As alunas denunciaram o docente por inúmeros abusos sexuais e contaram que o crime acontecia sempre dentro de uma sala de aula vazia.

Segundo as meninas, o docente pegava nas partes íntimas, beijava o pescoço e fazia com que elas pegassem em seu pênis. Em determinada ocasião, uma das estudantes teria sido completamente despida e feito sexo oral no homem.

A direção da unidade de ensino ficou sabendo das suspeitas após a mãe de uma aluna flagrar algumas conversas por meio de mensagens no WhatsApp entre sua filha e algumas colegas. Na troca de mensagens, as estudantes comentavam que duas delas haviam sido abusadas pelo educador.

Todo o conteúdo obtido foi encaminhado pela mãe para a coordenação da unidade de ensino, que acionou a direção e também a regional de ensino, além do Conselho Tutelar e da Polícia Militar.

A Secretaria de Educação informou que o professor já foi afastado preventivamente até a conclusão das apurações policiais. A pasta também instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para investigação interna dos fatos.