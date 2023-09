Professor responde a processo interno por dar aula com camisa do MST

Um professor do curso de medicina da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) responde processo interno por dar aula com camisa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Não se sabe se o reclamante é ou não aluno, mas a queixa chegou à ouvidoria. O órgão, por sua vez, alegou que "não foram encaminhados elementos de materialidade sobre as supostas irregularidades". No entanto, existiria no relato "elementos mínimos descritivos para apuração, análise e providências cabíveis."

O professor afirmou que sempre usou a camisa do MST e nunca teve problema. "o MST é um movimento legal que existe no nosso país e que tem uma pauta, para mim, legítima e que deve ser defendida", afirmou o professor ao Portal Uol.

Em 2020, no início da pandemia, o docente desenvolveu ações em acampamentos e assentamentos do MST para ajudar trabalhadores rurais a se prevenirem contra a covid-19. Com informações do colunista Carlos Madeiro, do Portal Uol.