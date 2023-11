Professora é demitida após beijar aluno: "queria transar com ele" | A TARDE

Uma professora do Ensino Fundamental II foi demitida após assumir que teria beijado um estudante de 14 anos, em uma escola municipal de Praia Grande, no estado de São Paulo. A mulher assumiu o crime através de um aplicativo de mensagens e disse ainda que queria "transar com ele".

O adolescente era aluno do 9º ano do Colégio Vereador Felipe Avelino Moraes. A confissão da professora, que não teve a identidade revelada, ocorreu durante conversa na plataforma com uma outra aluna. Ela disse ainda que foi em um mercado com o estudante e um amigo, tendo sido levada para casa por eles em seguida.

A denúncia foi realizada pela mãe da aluna com quem a professora estava trocando mensagem. Após o caso ganhar repercussão, a estudante e o melhor amigo dela - acusado pelos alunos de ter espalhado a informação - passaram a receber ameaças e agressões.

Informações apontam ainda que três estudantes teriam agredido o aluno que teria supostamente denunciado o caso. Um dos agressores seria o adolescente que teria beijado a professora.

Em nota, a Prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), informou que a professora foi demitida por má conduta e afirmou que a direção da escola reportou o caso ao conselho tutelar.