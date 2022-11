Programa estima prejuízo milionário para Globo após incêndio

O incêndio que atingiu parte dos Estúdios Globo na tarde desta sexta-feira, 18, foi controlado. Após o episódio, o programa Melhor da Tarde, da Band, projetou um prejuízo milionário para a emissora, que terá que recuperar o cenário da novela ‘Todas as Flores’.

O jornalista Rafael Pessina afirmou que a Globo terá que gastar R$ 5 milhões para recuperar o cenário da empresa fictícia Rhodes, da novela. A emissora publicou que o local totalizava 717 metros quadrados de cenários construídos.

“Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas”, disse a Globo.