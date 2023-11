Protetor solar é item de sucesso na Black Friday | A TARDE

A onda de calor que atinge Belo Horizonte, em Minas Gerais, motivou redes de farmácia a apostar em produtos dermatológicos durante a Black Friday. Dentre os produtos com mais descontos está o protetor solar.

O superintendente de vendas da Farmácia Araújo, Carlos Alexandre, estima que o segmento de protetor solar e outros produtos dermatológicos terão vendas 35% maiores neste ano. Há itens da área com 60% de desconto, além de descontos progressivos, em que a promoção aumenta na compra de mais de um item.

Em dias habituais, explica, as lojas recebem cerca de 150 mil clientes. Nesta sexta, a estimativa é que sejam 250 mil.

“Esperamos vendas iguais ou superiores às do Dia Livre de Impostos”, diz, em referência a uma das datas de maior aquecimento do comércio em BH, quando as marcas vendem produtos com o preço que teriam sem tributos.