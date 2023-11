CACs aproveitam ofertas de revólver por até R$1.780 na Black Friday | A TARDE

Os Caçadores, Atiradores e Colecionadores de Armas, popularmente chamados de CACs, foram alcançados pela Black Friday, que ocorre em todo Brasil nesta sexta-feira, 24. A 'Money Times' fez levantamento de valores em alguns Estados.

No centro de São Paulo, é possível encontrar um grande lote de armas antigas da Taurus (TASA4), por exemplo o revólver .38 cano médio, por R$ 1.780,00.

Outros modelos como os calibres .22 LR e .38 SPL, além de antigas pistolas PT-58 e PT-57, nos calibres .380 ACP e 7,65 mm (.32 Browning), chegam a ter desconto de até 20%.

A reportagem encontrou Glock G44, no calibre .22 LR, com 25% de desconto, no valor de R$ 6.799 no Pix. A Taurus TX22 chega a R$ 6.026. A escopeta turca Huglu, com cano de 20″, está por R$ 3.892.