Lula nega pedido de entidades de tiro esportivo

O presidente Lula (PT) não aceitou o pedido de "anistia" de armas sem registro no Brasil feito por entidades que representam atletas de tiro desportivo pediram. A informação é da coluna de Paulo Cappelli no site Metrópoles.

A solicitação foi apresentada na última sexta-feira (8) ao grupo de trabalho criado pelo presidente para avaliar propostas que embasariam o Decreto das Armas. Segundo o representante da Confederação Brasileira de Tiro Tático (CBTT), Giovani Rocalo Souza Junior, a ideia seria regularizar os armamentos sem registro para “aumentar o controle das armas pelo Estado”.

O Decreto das Armas, que restringe o acesso a armas e munições por civis, incluindo os CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores), foi assinado por Lula no dia 21 de julho. Dente as novas regras, a validade do registro de armas para CACs acabou reduzida de 10 para 3 anos.