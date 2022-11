Quase 3 em cada 10 desempregados buscam trabalho há mais de dois anos

Apesar da estabilidade apontada na taxa de desemprego no terceiro trimestre deste ano, quase 3 em cada 10 desempregados já estão em busca por trabalho há mais de dois anos, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o IBGE, ao final do 3º trimestre, o número de trabalhadores desempregados há mais de 2 anos era de 2,575 milhões, o que equivale a cerca de 27,2% do total de desempregados no país (9,46 milhões). Já ao final do 2º trimestre, o número de trabalhadores desempregados há mais de 2 anos era de 2,985 milhões, cerca de 29,6% do total de desempregados no país, estimado em 10,08 milhões.

No terceiro trimestre, 16,6% dos desocupados buscavam por trabalho há menos de um mês; 44,5% buscavam de um mês a menos de um ano e 11,6% de um ano a menos de dois anos.

É considerado desempregado aquele trabalhador que não está ocupado no mercado de trabalho, tem disponibilidade para trabalhar e está, efetivamente, em busca de uma vaga. A análise trimestral dos dados sugere que, quanto mais tempo o trabalhador fica desempregado, maior a dificuldade de conseguir uma recolocação no mercado de trabalho.

Conforme o levantamento, historicamente, é na faixa entre mais de um mês e menos de um ano que se concentra a maior parcela dos desempregados no país. No segundo trimestre de 2020, os desempregados nesta faixa representavam 58,3% do total, proporção recorde de toda a série histórica da pesquisa.

Enquanto houve uma pequena queda de um trimestre para outro entre os que procuravam emprego há dois anos ou mais, e de um ano a menos de dois anos, aumentou o percentual entre quem esperava por uma recolocação há menos de um mês e de um mês a menos de um ano.

Na comparação entre o 3º trimestre de 2021 e de 2022, a variação percentual em menos de um mês foi 6,2%; de um mês a menos de um ano foi de -23%; de um ano a menos de dois anos foi de -57,9%; de dois anos ou mais foi de -33,8%.

Em terceiros trimestres, a proporção de pessoas desocupadas que estão à procura de trabalho por dois anos ou mais vinha crescendo até 2018. Recuou em 2019 e 2020, voltou a crescer em 2021, e recuou neste ano. Os maiores patamares são do ano passado e deste ano.