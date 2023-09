Quase 5 mil casas ficam sem luz após forte chuva em Curitiba

A cidade de Curitiba foi atingida por um forte temporal com trovoadas e ventos por volta das 20h desta segunda-feira, 4, deixando diversas casas sem energia. De acordo com informações divulgadas pela Companhia Paranaense de Energia, 4,7 mil unidades estão sem luz por consequência da chuva.

Entre os bairros mais atingidos estão Boa Vista, Santa Cândida e Barreirinha. A chuva ocorreu após um dia com temperaturas próximas de 30ºC. O Sistema Meteorológico do Paraná prevê para esta terça-feira, 5, possibilidade de chuvas entre as regiões leste e norte do estado.

Ciclone no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, uma tempestade provocada pela aproximação de um ciclone provocou a morte de quatro pessoas. Várias regiões do norte gaúcho ficaram sem energia após o temporal.

A região norte do estado foi a mais atingida pela tempestade, pelo ciclone e pela frente fria, informou o Inmet.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que o grande volume de chuva que atingiu o norte do Rio Grande do Sul provocou alterações no tráfego da região. O Daer está monitorando a situação das rodovias para que o tráfego seja restabelecido o mais breve possível, dentro das condições de segurança necessárias para os usuários.

O alagamento nas pistas provocou o fechamento total ou parcial de estradas estaduais no norte do Rio Grande do Sul.