Quatro estudantes morrem após carro cair de ponte em Goiás

Quatro estudantes de medicina veterinária morreram após o veículo no qual estavam cair de uma ponte no córrego Rico, na zona rural de Planaltina de Goiás (GO). O acidente aconteceu na manhã de terça-feira, 23.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, os quatros estudantes já foram retirados mortos do carro. Não houve sobreviventes.

As vítimas foram identificadas como: Ivan Andrade, João Pedro Martins, Gabriel Araújo e Júlio José Araújo. Todos eles tinham entra 20 e 23 anos.

Os jovens estudavam na Upis (União Pioneira de Integração Social), em Brasília. Por meio das redes sociais, a universidade comunicou as mortes e lamentou o ocorrido. "À família, amigos, professores e colegas, desejamos paz, conforto e amor para superar esse momento de tristeza."