Quatro PMs morrem após acidente de viatura com carreta | A TARDE

Quatro policiais militares morreram após um grave acidente entre a viatura em que estavam e um caminhão. A batida foi registrada na BR-364, no município de Caçu, no sul de Goiás. Eles estavam trabalhando pelo Comando de Operações de Divisas (COD).

Segundo informações, a carreta tombou em cima da viatura. Três policiais morreram no local, enquanto um foi socorrido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Os agentes foram identificados como subtenente Gleidson Rosalen Abib, primeiro-sargento Liziano José Ribeiro Junior, terceiro-sargento Anderson Kimberly Dourado de Queiroz e cabo Diego Silva de Freitas.

O motorista do caminhão também foi levado ao hospital. A polícia ainda investiga a causa do acidente.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lamentou a morte dos profissionais.

“Informo que acabei de determinar que se decrete luto oficial de três dias no estado, em homenagem a esses guerreiros que serão sempre lembrados pelo trabalho heroico que desempenhavam em defesa dos goianos”, disse o político.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com as famílias enlutadas e expressamos nossas mais sinceras condolências. Que encontrem conforto na lembrança do legado e do compromisso desses heróis da segurança pública”, publicou a PM em comunicado.