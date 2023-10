Queimadas no Amazonas geraram cerca de 11 mil multas, aponta governo | A TARDE

O ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góes, apontou que diversos órgãos do governo federal atuam para auxiliar na situação do Amazonas. Além disso, ele comentou sobre a necessidade de criar uma medida provisória (MP) para atender à Amazônia. “Se for necessário ter uma nova MP para atender a Amazônia, certamente o [presidente] Lula o fará”, disse.

O combate às queimadas no estado do Amazonas fez com que o governo federal reforçasse a equipe com 149 brigadistas, doasse 200 kits de equipamentos e disponibilizasse dois helicópteros para a região. Durante uma coletiva nesta sexta-feira, 13, a promessa também veio com a intensificação de fiscalização: autoridades falam em cerca de 11 mil multas aplicadas este ano.

O reforço de brigadistas será feito entre esta sexta e segunda-feira, 16, mas as punições em dinheiro já começaram. “11 mil multas só de desmatamento já aplicadas. Queimou propriedade? Não vai mais conseguir financiamento agrícola”, revelou o presidente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Mendonça.

Mendonça esteve ao lado dos ministros do Meio Ambiente, Marina Silva, e do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góes, para falar dos incêndios que tomam conta do Amazonas.

O número de focos de queimadas detectadas no estado supera a média histórica para todos os meses de outubro, segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Durante os primeiros 10 dias deste mês, foram registrados 2.684 pontos de calor.

Dinheiro contra as queimadas

Há ainda um projeto pré-aprovado que fornece orçamento de até R$ 35 milhões preventivamente para o combate de incêndios, especificamente para o Corpo de Bombeiros no Fundo Amazônia. A estimativa de investimento é de R$ 30 milhões, provenientes do Programa União com Municípios.

“É uma situação de extrema gravidade, porque há o cruzamento de três fatores: estiagem agravada pelo El Niño por conta da mudança do clima, matéria orgânica em grande quantidade ressecada, e o ateamento de fogo dentro de áreas de forma criminosa”, explicou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Marina Silva, revelou que existem duas frentes de combate no Amazonas: uma no sul do estado e outra no entorno da capital, Manaus. “São mais de mil focos de calor no Amazonas”, revela. “Não existe fogo natural na Amazônia”, completou.