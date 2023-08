"Quero disputar Senado e em seguida voltar ao governo", diz Ibaneis

Otimista, o atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse neste sábado, 29, que pretende voltar ao cargo em um “breve futuro”. Reeleito em 2022, Ibaneis não vai poder disputar o governo nas eleições de 2026 e pretende se candidatar a uma vaga no Senado Federal.

O emedebista foi o 1º governador da capital federal reeleito em 1º turno, feito conquistado em 2022. Chegou a ser afastado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em 8 de janeiro, pós os atos de vandalismo na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O Tribunal manteve a decisão em julgamento no Plenário, porém no último dia 15 de março revogou o afastamento e determinou a volta ao cargo. O governador tem atualmente 52 anos e caso dispute vaga no Senado, onde o mandato é de 8 anos, em 2026, vai poder permanecer no cargo até o início de 2035, quando vai completar 63 anos.