Quina de São João: descubra os estados mais premiados

As apostas para a Quina de São João podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. - Foto: Divulgação

Neste sábado, dia 22, será realizado o sorteio da Quina de São João 2024, próximo concurso especial das Loterias Caixa. O prêmio está estimado em R$ 220 milhões para quem acertar as cinco dezenas. Os estados mais premiados na Quina são São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal. São Paulo lidera os ganhos, com um total de 41 prêmios, somando mais de R$ 623 milhões distribuídos. Em segundo lugar, Minas Gerais já recebeu R$ 256 milhões através de 14 prêmios. O Paraná teve 8 sorteios vencedores, totalizando R$ 134,1 milhões em prêmios. Rio de Janeiro e Distrito Federal figuram na lanterna das premiações, com 6 prêmios cada. O estado carioca acumulou R$ 87,7 milhões em sorteios, enquanto o DF recebeu R$ 77,6 milhões. Como apostar na Quina de São? As apostas para a Quina de São João podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Os jogadores devem escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante da Quina. A quantidade de números selecionados influencia no valor da aposta; portanto, quanto mais números escolhidos, maior o valor da aposta e maiores são as chances de ganhar. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo site oficial da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo Loterias Caixa. É importante ressaltar que o prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal (5 números), o valor é dividido entre os acertadores da quadra (4 números) e assim sucessivamente.

