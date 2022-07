Rafa Kalimann contrai malária em viagem e volta às pressas ao Brasil

A ex-BBB Rafa Kalimann contraiu malária em sua viagem humanitária a Moçambique, na África, e precisará antecipar seu retorno ao Brasil. A informação é de uma fonte próxima à influenciadora.

Internada às pressas para fazer os primeiros exames ainda no país africano, Rafa Kalimann se queixou de náuseas e dores de cabeça. Ela foi medicada e continuará o tratamento no Brasil. Apesar do assunto ter repercutido nas redes sociais, a vice-campeã do BBB 20 não comentou nada sobre a infecção.

A doença

A malária é uma doença com ocorrência em países de clima tropical e subtropical e é transmitida através de um mosquito. Além disso, pode ocorrer por transfusão de sangue contaminado, placenta para o feto e seringas infectadas.

Os principais sintomas são febre alta, calafrios, sudorese abundante, dor de cabeça e no corpo, falta de apetite, pele amarelada, cansaço e náuseas. Caso o quadro clínico se agrave, pode haver convulsões, coma ou até a morte.