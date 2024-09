Receita faz operação para recuperar R$ 200 mi em sonegação de impostos

Os produtos alvo da operação estariam circulando com notas fiscais fraudulentas - Foto: Receita Federal/Divulgação

A Receita realiza, na manhã desta quarta-feira,11, uma megaoperação de combate à sonegação de impostos no Distrito Federal. A expectativa é de recuperar aproximadamente R$ 200 milhões em créditos tributários.

As equipes de auditores da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec), estão distribuídas por diversos pontos da capital federal para a execução da operação Tributum Exspiravit.



De acordo com informações do Correio Braziliense, os produtos alvo da operação estariam circulando com notas fiscais fraudulentas, contendo erros de registro e informações falsas. Esses documentos seriam utilizados por vendedores e compradores para evitar o pagamento de impostos.

As mercadorias apreendidas são recolhidas e encaminhadas ao Depósito de Bens Apreendidos da Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GFMT).