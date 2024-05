Receita Federal faz leilão que tem esmeralda e celular por R$ 500 | A TARDE

A Receita Federal vai fazer um novo leilão, no dia 28 de maio, com mercadorias abandonadas ou apreendidas. O edital tem uma pedra preciosa, veículos, eletrônicos, utensílios domésticos, entre outros. O leilão possui 245 lotes com grande variedade de itens.

O lance mínimo de esmeralda bruta é de R$ 115 milhões. A pedra, que tem 137 kg, foi encontrada na Bahia e passou por laudo técnico gemológico. A peça pode valer entre 30 e 50 milhões de dólares em leilões.

Há também um conjunto com iPhone 12 Pro Max e três notebooks da Apple a partir de R$ 2.000. O lote 141 inclui um Iphone 12 Pro Max 512 GB, dois notebooks Macbook Pro, um Macbook Air e uma webcam. O leilão també conta com um celular Xiaomi MI 10T tem lance inicial de R$ 500 no lote 76. Já o lote 122 inclui um celular Redmi 9T, um fone de ouvido sem fio JBL, uma Alexa da 3ª geração e um Nintendo Switch e será leiloado a partir de R$ 800.

Videogame Xbox Series X 1TB será vendido por, pelo menos, R$ 450. Um aparelho deste modelo é vendido nas lojas por cerca de R$ 3.500. A Receita Federal incluiu fotos do videogame, que será vendido no lote 121.

O lote número oito inclui um disco de vinil da banda The Doors e outros 13 discos a partir de R$ 1.500. Já o lote 181 sai a partir de 300 reais e conta com um mini vinil do álbum Homework, da dupla francesa Daft Punk, e outros sete mini discos.Também é possível arrematar um Teclado Komplete a partir de R$ 400 no lote 151.

Entre os veículos, os preços variam de R$ 1.400 a R$ 61.200. O leilão conta com uma scooter elétrica preta, a partir de R$ 1.400; um carro Renault Fuego GTA MAX 92, por R$ 5.000; uma caminhonete Iveco Dayli 2009, a partir de R$ 23.300 e um caminhão Volkswagen Constellat2ion 2008/2009, que terá lance inicial de R$ 61.200.

Como participar

As propostas podem ser enviadas entre os dias 23 e 27 de maio e podem ser enviadas a partir das 8h do dia 23 até às 21h do dia 27. A sessão para lances está prevista para o dia 28 de maio, às 10h. Os interessados podem visitar os objetos entre os dias 20 e 24 nos locais determinados para cada lote, a visita deve ser agendada previamente.

Leilão acontece no Sistema de Leilão Eletrônico, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). A sessão pública e a sessão para lances poderão ser acompanhadas em tempo real no site da Receita Federal. Para participar, é preciso usar identidades digitais da conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Pessoas físicas não podem revender as mercadorias. Já os arremates feitos por pessoas jurídicas podem ser destinados a uso, consumo, industrialização ou comércio. A exceção são os lotes classificados como celular/acessório, que não podem ser comercializados por nenhum dos dois.

Publicações relacionadas