Rede de farmácias põe fim à escala 6×1 em todas as lojas do Brasil

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A RD Saúde, responsável pelas farmácias Drogasil e Raia, decidiu acabar com a tradicional escala 6×1 em todas as suas lojas no Brasil e passou a operar com o modelo 5×2 em sua rede de unidades.

A mudança começou a ser implantada no segundo semestre de 2025 e já alcança mais de 3.500 farmácias espalhadas pelo país. A medida colocou a companhia no centro das discussões sobre jornada de trabalho no varejo brasileiro.

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Mudança começou por cargos de liderança

Segundo a empresa, a nova escala foi implementada inicialmente para farmacêuticos e cargos de liderança, considerados mais compatíveis com o modelo de cinco dias trabalhados e duas folgas semanais.

O presidente do conselho consultivo do IDV e conselheiro da RD Saúde, Antônio Carlos Pipponzi, afirmou que a mudança acompanha uma tendência mundial do mercado de trabalho.

Apesar disso, o executivo fez um alerta sobre os impactos financeiros de uma eventual redução oficial da carga semanal para 40 horas.

Segundo ele, uma diminuição na jornada poderia aumentar em cerca de 10% os custos operacionais do varejo, afetando principalmente empresas de pequeno e médio porte.

Empresa afirma que conseguiu absorver mudança



Mesmo com a adoção da escala 5×2, a RD Saúde informou que conseguiu manter a operação sem aumento relevante nos custos.

A companhia também destacou que a decisão busca reduzir a rotatividade de funcionários e tornar as vagas mais atrativas em um setor que enfrenta dificuldades para retenção de profissionais.

Segundo Pipponzi, empresas que oferecem melhores condições de trabalho acabam se tornando mais competitivas no mercado.

Movimento começou a influenciar outras redes

Após a repercussão da decisão da Drogasil e Raia, outras empresas do varejo passaram a anunciar mudanças semelhantes em suas operações.

A rede paulista Revolução confirmou que fará uma transição gradual para o modelo 5×2 em suas unidades.

Já o Grupo Supernosso iniciou testes da nova escala em lojas de Belo Horizonte, envolvendo cerca de 500 funcionários.

Segundo a empresa, os primeiros resultados mostraram melhora no ambiente de trabalho e aumento no interesse pelas vagas oferecidas.

Redes do Espírito Santo também aderiram

No Espírito Santo, a rede Extrabom começou a testar o novo formato em algumas unidades como projeto piloto.

Outra empresa que alterou sua rotina recentemente foi a Supermercados BH. Nas lojas localizadas no estado, a rede passou a funcionar apenas de segunda a sábado, mantendo os domingos como folga fixa.

O presidente da empresa, Pedro Lourenço de Oliveira, conhecido como Pedrinho BH, afirmou defender supermercados fechados aos domingos em todo o Brasil.