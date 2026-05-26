Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Mulher é encontrada em alto-mar dois dias após sumir em passeio de jetski

Bruna Damaris Sant’anna da Silva desapareceu na tarde de domingo, 24

Victoria Isabel
Por
Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos
Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos - Foto: Reprodução

A jovem Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, foi encontrada com vida na manhã desta terça-feira, 26, após passar cerca de dois dias desaparecida no mar durante um passeio de moto aquática em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

A informação foi confirmada pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), que realiza as buscas em conjunto com a Marinha do Brasil.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo os bombeiros, Bruna foi localizada em alto-mar, na região da Praia da Caçandoca, em Ubatuba, durante o terceiro dia de operação.

“Ela foi encontrada em alto-mar com vida”, afirmou o capitão Eduardo Campanhola, porta-voz do GBMar.

Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre o estado de saúde da jovem nem para qual unidade hospitalar ela seria encaminhada,

Leia Também:

POLÍCIA

Sargento da Marinha é presa por matar empresário em festa de 15 anos
Sargento da Marinha é presa por matar empresário em festa de 15 anos imagem

POLÍCIA

Chefe do PCC é preso na Bolívia após seis anos foragido
Chefe do PCC é preso na Bolívia após seis anos foragido imagem

POLÍTICA

Cláudio Castro é alvo de busca da Polícia Federal por fraudes do Master
Cláudio Castro é alvo de busca da Polícia Federal por fraudes do Master imagem

O outro desaparecido, Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, segue sendo procurado pelas equipes de resgate.

Imagem ilustrativa da imagem Mulher é encontrada em alto-mar dois dias após sumir em passeio de jetski
Foto: Reprodução

Relembre o caso

Bruna e Dheoge desapareceram na tarde de domingo, 24, após saírem para um passeio de moto aquática na região da Praia Ponta das Canas, no sul de Ilhabela. Segundo os bombeiros, os dois participavam de uma confraternização em uma lancha e deixaram o local sem informar o destino.

Na segunda-feira, 25, a moto aquática usada pelo casal foi encontrada à deriva, a cerca de 22 quilômetros do ponto onde eles haviam sido vistos pela última vez.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Alto-mar buscas desaparecimento

Relacionadas

Mais lidas