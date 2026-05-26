Mulher é encontrada em alto-mar dois dias após sumir em passeio de jetski

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A jovem Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, foi encontrada com vida na manhã desta terça-feira, 26, após passar cerca de dois dias desaparecida no mar durante um passeio de moto aquática em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

A informação foi confirmada pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), que realiza as buscas em conjunto com a Marinha do Brasil.

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Segundo os bombeiros, Bruna foi localizada em alto-mar, na região da Praia da Caçandoca, em Ubatuba, durante o terceiro dia de operação.

“Ela foi encontrada em alto-mar com vida”, afirmou o capitão Eduardo Campanhola, porta-voz do GBMar.

Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre o estado de saúde da jovem nem para qual unidade hospitalar ela seria encaminhada,

O outro desaparecido, Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, segue sendo procurado pelas equipes de resgate.

Foto: Reprodução

Relembre o caso

Bruna e Dheoge desapareceram na tarde de domingo, 24, após saírem para um passeio de moto aquática na região da Praia Ponta das Canas, no sul de Ilhabela. Segundo os bombeiros, os dois participavam de uma confraternização em uma lancha e deixaram o local sem informar o destino.

Na segunda-feira, 25, a moto aquática usada pelo casal foi encontrada à deriva, a cerca de 22 quilômetros do ponto onde eles haviam sido vistos pela última vez.