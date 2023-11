Rede Mater Dei conquista 1º lugar em prêmio de Hospitais Privados | A TARDE

Com apresentação do melhor trabalho na Sessão Pôster, que reuniu mais de 500 trabalhos enviados por profissionais de saúde, Rede Mater Dei é premiada na última edição do Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp), maior evento do setor no Brasil.

O Conahp tem o objetivo de fomentar o debate entre todos os players do setor em busca de soluções para as principais questões que impactam a saúde brasileira. A premiação ocorreu nos últimos dias 18 e 19 de outubro, em São Paulo, e o trabalho premiado teve o título “Prontuário Inteligente: estratégia de tornar o prontuário eletrônico mais integrado, usual e seguro”, tendo como autora Flávia Freire e co-autoras Maria Clara Neves, Thamara Viana e Bruna Lavalle.

O artigo fala sobre a iniciativa adotada no Hospital Mater Dei Contorno, em Belo Horizonte, de tornar o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) mais amigável ao médico e às equipes que o utilizam. “Foi importantíssimo porque fomos premiados, numa escolha colegiada do Conahp, frente a outros diversos trabalhos de diversas redes de referência no Brasil, que também participaram e entenderam que esse nosso projeto era digno de receber essa premiação”, afirmou o diretor de operações da rede, José Henrique Salvador.

A Sessão Pôster tem papel fundamental no compartilhamento de boas práticas hospitalares por meio de trabalhos que mostram o resultado de experiências bem sucedidas e que contribuem para um sistema de saúde mais eficiente e de qualidade.

A programação do Conahp 2023 contou com mais de 100 palestrantes nacionais e internacionais, que abordaram os desafios para o enfrentamento de uma das maiores crises do setor, buscando soluções que visam a retomada da sustentabilidade financeira do sistema de saúde suplementar. Um dos principais eixos temáticos desta edição foi o de tecnologia e inovação.