Regis Danese recebe alta da UTI após acidente grave de carro

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira, 1. O artista sofreu um acidente de carro na quarta-feira, 30, enquanto estava a caminho de um show em Goiás. Ele teve fraturas em três costelas, tórax e punho e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

De acordo com a nota do hospital estadual onde o cantor está internado, o pior já passou e Regis Danese está se recuperando na enfermaria do hospital. O estado de saúde dele é regular e o cantor está consciente e respirando espontaneamente.

Nas redes sociais, a notícia virou motivo de comemoração entre fãs e admiradores do artista. “Um livramento, nem muitos tem essa nova oportunidade de viver por conta de um acidente de trânsito. Que maravilha que tudo ocorreu bem, já chega de tantas tragédias”, disse um homem. “Muita saúde pra ele!!”, desejou uma moça.

O show que Regis faria em comemoração aos 70 anos de Ceres havia sido organizado pela prefeitura. Em comunicado publicado nas redes sociais, a organização do evento lamentou o episódio e informou o cancelamento do show.