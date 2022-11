Relatos de OVNIs no céu do sul do Brasil chamam a atenção

Relatos de pilotos e comissários de voo sobre terem avistados objetos voadores não identificados (OVNIs) durante voo em Porto Alegre virou o grande assunto do momento nas redes sociais. Seria uma invasão alienígena? No sábado, 5, o tema se tornou um dos mais comentados do Twitter.

Então diversos relatos começaram a surgir. Logo, por causa de grande repercussão, a Força Aérea Brasileira (FAB) se manifestou na segunda-feira, 7, e disse não haver "nenhum tipo de intercorrência aeronáutica" no céu da cidade, de acordo com ‘O Globo’.

A nota da FAB diz que, na sexta, 4, e no sábado, 5, o controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade, não havendo registro de ocorrência aeronáutica no Estado do Rio Grande do Sul. Nenhum objeto desconhecido foi identificado pelos radares de defesa aérea.

Luzes ao céu

No sábado, luzes irregulares em forma de espiral teriam chamado a atenção de dois pilotos que estavam sobrevoando o céu de Porto Alegre. Apesar da negativa da FAB, Câmeras da Central de Controle do Aeroporto Salgado Filho chegaram a registrar o momento em que o piloto do voo 3406, da LATAM, e seu colega, outro piloto do voo 4657, da Azul, relatando que viram luzes no céu que as vezes apagando e acendendo.

Passageiros também teriam estranhado a movimentação quando os comissários de bordo foram chamados até a cabine do piloto. Outro fato que chamou a atenção que quem estava no voo foi que não houve a tradicional saudação de boas-vindas na aterrissagem.

Depois que o voo chegou ao aeroporto Salgado Filho por volta das 23h30, o piloto se dirigiu aos passageiros e pediu desculpas por não ter falado antes do pouso. Ele também explicou a situação e relatou a outros pilotos que também teriam avistado a presença dos OVNIs.

🚨 URGENTE: Pilotos brasileiros relataram que viram a aparição de OVNIs. Esse objeto voador não identificado acompanhou um voo de São Paulo para Porto Alegre e tudo foi reportado em áudio para a torre da capital gaúcha. pic.twitter.com/nfnGWw3ZHI — Astronomiaum 🌎🚀 (@Astronomiaum) November 6, 2022

Outros relatos de OVNIs

Outros comandantes de aeronaves também teriam relatados ter avistado objetos estranhos sobrevoando o céu brasileiro. Desta vez, as luzes foram avistadas na cidade de Santa Catarina.

No dia 22, piloto relataram ter avistado luzes de origens não conhecidas no céu do estado. Em outubro, casos semelhantes também foram relatados.

Agora: em Santa Catarina, OVNI é flagrado rondando os céus. pic.twitter.com/M5GtGGnnpB — Anonymous (@AnonNovidades) November 9, 2022