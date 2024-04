Remédios devem ter reajuste a partir desta segunda: veja quanto será | A TARDE

A partir desta segunda-feira, 1º, os remédios no Brasil deverão ter reajuste de 4,5%. A estimativa é do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma).



Deve ser levado em consideração para o reajuste o cálculo que considera a inflação no período medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 4,5% em fevereiro se for considerado o acúmulo dos últimos doze meses.

Geralmente, o aumento do preço dos remédios costuma ser publicado no último dia de março. No entanto, a Semana Santa deste ano caiu no final de março, o que fez a data do reajuste ser postergada.