Renan Bolsonaro é confrontado com prints por relação com assessor

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Renan Bolsonaro foi exposto pelo ex-assessor, Diego Pupe, que afirmou publicamente que tinha um caso amoroso com o influenciador. De acordo com um vídeo que está circulando pela internet, ele comentou sobre os prints e falou sobre a sua orientação sexual.

De acordo com o print lavrado em cartório, Pupe mostrou ao jornalista Léo Dias uma conversa com Renan, onde o filho do ex-presidente teria tentado reverter o relacionamento com o rapaz.

"Eu te amo, cara. Não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo, agora vem querer terminar, porr4? Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vem aqui no meu quarto, para de show, por favor", teria escrito Renan.

O filho mais novo do ex-presidente negou o relacionamento com o ex-assessor, mas confirmou que o rapaz costumava dormir na sua casa e que sempre ficava com as amigas que Pupe apresentava.

"Foi entre o final de novembro e o começo de dezembro de 2021 que ele começou a andar comigo, a me acompanhar em festas. Dormia em casa, e eu não tinha problema com isso. Era meu amigo. E nessas andanças, ele sempre me apresentava as amigas dele, e se rolasse um clima, eu ficava com a menina que ele apresentava", disse Renan, que reforçou não ser homofóbico. "Nunca tive preconceito, ser humano é ser humano".

Renan voltou a desconversar sobre a possível relação amorosa com o homem e fez questão de afirmar que eles eram apenas amigos. "Era meu amigo, cara. Não tenho essa questão de preconceito nem nada. Se você for ou não, problema seu, não tenho essa questão de me meter na sua vida pessoal", pontuou.

Em outra parte do vídeo, o influenciador afirmou que o ex-assessor estaria trabalhando junto com a esquerda para sujar a sua imagem. "Ele mandou um áudio para um conhecido meu, falando que está trabalhando no Governo Lula. Talvez deve estar fazendo isso a mando do outro lado", acusou.

Veja o vídeo:





Renan Bolsonaro comenta sobre possível relacionamento com ex-assessor Reprodução