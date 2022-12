Repórter comete gafe ao dizer que Pelé tem câncer no colo do útero

O repórter da Jovem Pan News, João Vitor Rocha, cometeu uma gafe ao dar atualizações sobre o estado de saúde de Pelé, que está internado desde o último dia 29, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Durante uma entrada ao vivo na quinta-feira, 22, o jornalista disse que o ex-jogador de futebol estava com câncer no colo do útero, o que é impossível, já que o órgão pertence à anatomia feminina.

"Pelé tem 82 anos e foi diagnosticado em setembro do ano passado com um câncer no colo do útero", disse o repórter ao anunciar o boletim médico que atestou a progressão de doença oncológica. O Rei do Futebol enfrenta um câncer de cólon. No início de 2022, foram diagnosticadas metástases no intestino, pulmão e fígado.

O equívoco não foi corrigido pelo jornalista, que, em seguida, chamou o apresentador Daniel Caniato. O âncora também não percebeu o erro cometido pelo repórter e continuou comentando sobre o estado de saúde de Pelé.