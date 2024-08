Repórter entra ao vivo no meio de um tiroteio em praça pública; veja

Primeiro confronto ocorreu por volta das 14h30 - Foto: Reprodução

Uma operação da Polícia Federal (PF) contra garimpeiros na cidade de Humaitá, no interior do Amazonas, causou revolta e troca de tiros em praça pública. Um repórter da afiliada da TV Globo entrou ao vivo para falar sobre a situação enquanto acontecia um confronto nas proximidades onde ele reportava o fato. A situação aconteceu nesta quarta-feira, 21.

A PF destruiu dragas utilizadas por garimpeiros em atividades ilegais. Segundo a PF, não houve feridos e ainda não há informações sobre prisões. O primeiro confronto ocorreu por volta das 14h30, quando policiais federais foram atacados por garimpeiros. Depois, os garimpeiros tentaram invadir o prédio da prefeitura de Humaitá. Em um vídeo é possível ver o momento do confronto onde rojões são lançados.

Imagens feitas pela equipe da Rede Amazônica mostram garimpeiros lançando rojões contra os policiais na praça central do município. Para se proteger, os agentes usaram escudos e bloquearam as vias próximas.

O repórter precisou sair do ar a fim de que a sua segurança fosse preservada.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que acompanha a situação no município de Humaitá e que está com o efetivo da Polícia Militar atuando na manutenção e preservação da ordem pública em conjunto com os policiais da Delegacia Interativa de Polícia Civil (DIP) do município.

