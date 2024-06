'Respeito', diz Chiquinho Scarpa após afirmar que odeia pobres | A TARDE

Um dia após a repercussão negativa por dizer que "odeia pobres", Chiquinho Scarpa justificou que a fala era parte de um "personagem". Através de nota no Instagram, o herdeiro disse que a declaração tinha tom de 'humor'.

"O podcast é um programa de humor, onde há representações. Lamento muito pelo transtorno e pelas interpretações sobre o 'personagem' que interpretei durante a entrevista", disse o magnata.

Ele também pontuou que sempre tratou todos iguais. "Nunca fiz distinção entre as pessoas, sempre tratei todos com muito respeito! Há anos tenho uma vida pública e quem me conhece sabe!"

A declaração polêmica aconteceu durante entrevista ao podcast Festa da Firma, comandado por Ceará.

"O pobre sempre tem um negócio para pedir. Se você perguntar. A pior coisa do pobre é você chegar e dizer assim: 'Como vai?' Aí você está frito. Aí ele diz: 'minha mãe está doente, meu pai perdeu a perna, minha filha perdeu o dente'. Ele fica meia hora destilando todos os problemas. Nunca chegue para o pobre e pergunte como vai", disse.

