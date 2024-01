Ribeirão Preto tem primeira morte por causa das chuvas de verão em SP | A TARDE

Um homem de 28 anos morreu durante um temporal na manhã deste sábado, 23, em Ribeirão Preto (SP). Segundo informações da Defesa Civil, ele foi eletrocutado ao tentar salvar outros moradores do bairro onde vivia em meio a um alagamento.

Esta foi a primeira morte em decorrência das chuvas no período de verão no estado. O homem tentou salvar os vizinhos, entrou na água, acabou se desequilibrando e segurou um fio energizado. Ele recebeu uma descarga elétrica e morreu.

O temporal em Ribeirão Preto provocou alagamentos, transbordamento de córrego e quedas de árvores. Nas ruas Silveira Martins e Ametista, na Comunidade do Brejo, havia pontos de alagamento, com as pessoas ilhadas.

Orientações

O porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, tenente Maxwell Celestino de Souza, afirma que é importante a população nunca se colocar em situação de risco, em casos semelhantes ao ocorrido em Ribeirão Preto.

Segundo Maxwell, a recomendação é para que a pessoa procure um local mais alto assim que notar a água subindo. “Se estiver em casa, vá para as partes altas e até mesmo o telhado, se for necessário”, diz o tenente, alertando que também é importante ligar 193 e chamar os bombeiros.

O porta-voz da Defesa Civil também alerta que o cidadão comum não deve fazer resgate de vítimas por não ter preparo, treinamento e nem o equipamento necessário. “Os bombeiros vão paramentados, com EPI completo para enfrentar o risco”, diz.

O tenente afirma que a orientação durante os temporais é para que a pessoa não fique em lugar aberto e procure uma edificação. Anteriormente, orientava-se que o cidadão buscasse abrigo até mesmo em postos de combustíveis, o que agora é vetado. Entretanto, por causa dos ventos fortes que têm arrancado as coberturas, Maxwell orienta que esses locais sejam evitados.