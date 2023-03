Rita Lee anuncia lançamento de nova autobiografia

A cantora Rita Lee anunciou nesta terça-feira, 7, o lançamento de mais uma biografia. A divulgação aconteceu nas redes sociais. Segundo a postagem, a obra está em pré-venda e será lançada oficialmente no dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia.

Na publicação realizada no Instagram, Rita Lee revelou que o foco do livro serão os últimos três anos vividos pela artista na luta contra o câncer. Recentemente, ela deixou o hospital após internação para exames e acompanhamento do tratamento da doença.

"Quando decidi escrever Rita Lee: Uma Biografia (2016), o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vida besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica", publicou.

A nova obra da artista se chamará Rita Lee: Outra Biografia e será publicada pela Globo Livros.