Rodrigo Carvalheira: Empresário é preso suspeito de estuprar e agredir mulheres | A TARDE

O empresário Rodrigo Carvalheira foi preso nesta quinta-feira, 11, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, acusado de estupro e violência contra mulheres.

Rodrigo Carvalheira foi eleito presidente do antigo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Pernambuco, em 2023. O partido se fundiu ao Patriota em novembro de 2023 e se tornou o novo Partido da Renovação Democrática (PRD).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), equipes da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra o empresário, de 34 anos.

Ele também já atuou como secretário de Turismo de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul, além de ser dono de restaurante e empreendimentos imobiliários no estado.

"A prisão ocorreu dentro das diligências da investigação de casos de crimes contra mulheres. Mais informações não podem ser fornecidas, pois os casos estão sob segredo de Justiça", disse a Polícia Civil de Pernambuco.

A prefeitura de São José da Coroa Grande divulgou uma nota na qual diz expressar "seu mais profundo repúdio diante das recentes acusações de estupro e agressão contra mulheres envolvendo o ex-secretário de Turismo". A gestão ainda acrescentou que Rodrigo Carvalheira deixou o cargo de secretário em dezembro de 2023, po motivos políticos.

"Tais atos são inaceitáveis e contrários aos valores de nossa sociedade. A prefeitura exige uma investigação rigorosa e a aplicação da lei com toda a sua severidade. [...] Nos solidarizamos com as vítimas e reafirmamos nosso compromisso em combater a violência contra as mulheres em todas as suas formas", diz outro trecho da nota da gestão municipal.



Veja a nota da defesa de Rodrigo Carvalheira:

"A defesa técnica do empresário Rodrigo Cavalheira vem a público esclarecer que prisão de Rodrigo causou espanto e estranheza para todos. Os fatos narrados são graves, porém baseados unicamente na opinião da autoridade policial e na coleta de depoimentos.

Rodrigo, ao longo dos últimos meses, se colocou à disposição da autoridade policial para prestar esclarecimentos e colaborar com a polícia. Seu objetivo sempre foi provar sua inocência e esclarecer os fatos confusos. Rodrigo pediu para ser ouvido de forma espontânea na delegacia, mas a delegada que preside o inquérito não aceitou o pedido.

A defesa técnica de Rodrigo Cavalheira afirma que todos os fatos serão esclarecidos e a inocência de Rodrigo restará provada."