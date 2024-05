RS fica em alerta com novos temporais e ventos de até 100 km/h | A TARDE

Em meio ao desastre climático provocado pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou nesta quarta-feira, 22, que novas tempestades devem chegar ao estado entre hoje e a manhã de quinta, 23.

A previsão é de que o RS tenha chuvas entre 30 e 60 mm por hora e ventos mais intensos, alcançando até 100 km/h. Há ainda previsão de granizo, podendo ocorrer novas enchentes e queda de árvores e energia elétrica.

Devem ser mais afetadas as cidades da região sudoeste, do centro, do sudeste e região metropolitana de Porto Alegre.

Até a última atualização da Defesa Civil, o número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul permanecia em 161. O órgão informou que o número de municípios afetados também segue em 467.

Segundo o boletim, o número de desaparecidos caiu de 85 para 82 e a quantidade de desalojados é de 581.633 pessoas. O número de pessoas em abrigos saiu 71.503 para 68.345, e o de feridos continua em 806. A tragédia afeta 2.341.060 de pessoas.

