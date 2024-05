Saiba o que é a nova tendência chamada de 'agamia' | A TARDE

No mundo dos relacionamentos há termos para quem se relaciona com mais de uma pessoa, poligamia, e para quem opta por ter um único parceiro, monogamia. Porém, há uma nova denominação para aqueles que preferem ficar solteiros por 'opção', a "agamia", ou seja, a falta de interesse em ter um relacionamento

A palavra deriva do grego em que "a" significa não ou sem e "gamia" união íntima ou casamento. As pessoas que escolhem por este estilo de relacionamento querem, na prática, um não-relacionamento.

Novas prioridades

Diferentemente das gerações anteriores, os jovens estão mais preocupados com outras questões além do casamento, segundo a pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença Heloisa Buarque de Almeida, em entrevista ao Jornal da USP.

