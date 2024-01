Saiba o que muda com a chegada da nova carteira de identidade | A TARDE

Na última quinta-feira, 11, terminou o prazo para que a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que substitui o antigo RG, passe a ser emitida em 24 unidades de Federação do Brasil.

A identificação única tem QR Code para verificar autenticidade e pode ser usada de forma digital. O modelo antigo segue válido até 28 de fevereiro de 2032.

Em caso de perda da versão física, será possível usar o formato eletrônico por meio do app gov.br, disponível para Android e iOS.

Até o momento, 24 estados tiveram o início de emissão programado para 11 de janeiro. No entanto, a Bahia não foi incluída dentro do prazo por necessitar fazer ajustes em seu sistema. Assim, a previsão é que emissão do documento comece apenas em maio.

Situação parecida acontece nos estados de Amapá e Roraima, que também não começaram a emissão com o restante do país.

Principais mudanças

A nova Carteira de Identidade Nacional usa o número do CPF como número único de identificação. Até então, as pessoas tinham um número de RG e outro apenas de CPF.

Com isso, a ideia é reduzir fraudes e acabar com a duplicidade na identificação das pessoas. Até então, seria possível que uma pessoa emitisse um RG em cada Estado.

O cidadão poderá ter acesso a vários serviços com o documento. Por exemplo, a seus prontuários no SUS, registros do INSS, além de informações tributárias e obrigações políticas, como alistamento eleitoral e o voto.