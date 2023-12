Saiba quem são os influencers investigados por divulgar jogos ilegais | A TARDE

O Fantástico expôs, nestte domingo, 17, os influenciadores digitais investigados por divulgar jogos ilegais. O Crash, mais conhecido como “Jogo do Aviãozinho”, usa grandes influencers para chamar os fãs ao game.

O jogo é um dos principais da plataforma Blaze e funciona da seguinte forma: o avião começa a voar, o valor da premiação aumenta e o apostador decide a hora que para o voo. Se antes surgir a palavra “crashed”, a aposta é perdida.

Jon Vlogs, Viih Tube, Juju Ferrari, Mel Maia, Rico Melquiades, MC Kauan e Juju Salimeni fizeram propaganda da Blaze e são alvo de investigação em São Paulo.

Na reportagem, o Fantástico divulgou casos de pessoas que perderam todo o dinheiro ao ver propagandas de jogos feitas por influenciadores.

“Existe uma chance ali de eu ganhar, estava precisando fazer um dinheirinho a mais. Figuras renomadas começaram a fazer propaganda e através disso eu falei: ‘Ah, vou tentar, né?'”, diz uma das pessoas mostradas no dominical.

A reportagem mostrou Juju Salimeni, Mel Maia, Viih Tube, MC Kauan e outros divulgando o jogo do aviãozinho. Jon Vlogs é destacado na reportagem, por ter feito uma postagem para negar que seria sócio da Blaze:

“Não sou dono da Blaze, p… Quem dera se eu fosse! Mas ganho muito dinheiro com a Blaze. A credibilidade veio depois que a minha empresa entrou, todo mundo tinha medo. Entrou os influencers, entrou a galera foda, todos os cassinos lucraram com isso. Não foi só a Blaze não.”

Outras vítimas entrevistadas pela reportagem apontam que até ganharam muito dinheiro com a plataforma, mas não conseguiram sacar o dinheiro. “Teve um dia que estava pagando bastante, eu falei: vou colocar um valor de 2.800 na plataforma. Eu tive um retorno de 98 mil. Quando eu fui tentar realizar o saque, eles colocaram que eu fraudrei a plataforma e tiraram o dinheiro da minha conta.

O que dizem os influencers

Viih Tube disse ao Fantástico que encerrou seu contrato com a Blaze após tomar conhecimento das denúncias, enquanto Juju Ferrari alegou não divulgar mais a página e esclareceu que sua relação era apenas de publicidade.

Já Jon Vlogs alegou que tem contrato com a Blaze de 2021 e que sua relação é apenas de influencer, não havendo participação acionária. Mel Maia diz que “aguardará o desfecho do procedimento investigativo a fim de tomar as medidas cabíveis”.

Rico Melquiades, MC Kauan e Juju Salimeni não retornaram contato.