Salário de R$ 2,5 mil e MEI: o emprego de Alexandre Nardoni

Alexandre Nardoni foi condenado por matar filha - Foto: Reprodução

Cumprindo condenação de 30 anos por matar a filha, Alexandre Nardoni conseguiu um emprego após sair da cadeia via progressão de regime. Ele abriu uma microempresa individual (MEI) e apresentou à Justiça um contrato de prestação de serviços com a construtora do pai.

Segundo o portal Metrópoles, Alexandre embolsará R$ 2,5 mensais em um trabalho híbrido (parte remoto, parte presencial). Um dos benefícios é expediente mais curto às sextas-feiras – modalidade conhecida como “short friday”.

Na empresa do pai, ele atuará como “promotor de vendas de apartamentos novos e usados”. Entre as funções, também prevê “supervisão e acompanhamento de obras novas ou já finalizadas” para “eventuais correções e reparos”.

“Esse instrumento poderá ser rescindido por qualquer das partes a qualquer momento, através de carta protocoloda, e-mail ou qualquer forma de comunicação, desde que com antecedência mínima de 30 dias”, diz o documento, que informa o início da vigência para o último dia 7.

A mulher de Nardoni, Anna Carolina Jatobá, também condenada pelo assassinato de Isabella, foi testemunha do documento firmado entre ele e a empresa do pai.