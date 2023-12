Satisfação de morar no Brasil avança de 15% em um ano | A TARDE

Uma pesquisa do Datafolha indicou que a satisfação dos moradores do Brasil em morar no país avançou de 59% para 74% em um ano, enquanto o sentimento de orgulho de ser brasileiro passou de 77% para 83%.

Os registros se assemelham ao teto da série histórica, iniciada no ano 2000 pelo instituto, que neste levantamento feito na terça-feira, 5, ouviu 2.004 eleitores em 135 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O Datafolha indicou que os que consideram o Brasil um local ruim para viver são 8% dos ouvidos, índice estável em relação à pesquisa feita em dezembro de 2022, que mostrou 9%. As pessoas que acham regular passaram de 33%, recorde até então na série, para 18%. Nos 30 levantamentos com tal pergunta antes do atual, a média de satisfação é de 65%, ante 24% de avaliação regular e 11%, de insatisfação.

O melhor período registrado até o momento pelo estudo foi em julho de 2005, quando o então presidente Lula (PT). Já o momento de menor satisfação ocorreu em abril de 2018. Na ocasião, só 48% se diziam felizes de morar no Brasil.

O orgulho em ser brasileiro também registrou alta, passando de 77% para 83% em um ano, aproximando-se dos 89% registrados em novembro de 2010. Já a prevalência do sentimento da vergonha de ser brasileiro caiu de 21% para 16% no período.