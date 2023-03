Saúde diz que 42 indígenas morreram em terra yanomami neste ano

O Ministério da Saúde informou que 42 indígenas morreram na terra yanomami somente neste ano. As principais causas dos óbitos foram desnutrição grave, diarreia e pneumonia, doenças associadas à fome. As informações foram repassadas pelo ministério à Folha, que publicou os números em reportagem publicada nesta quinta-feira, 2.

As mortes ainda podem aumentar, uma vez que seis óbitos estão sob investigação e não foram contabilizados nos dados do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) Yanomami, vinculado à pasta.

Destas 42 mortes, quatro aconteceram no Hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as mortes foram por desnutrição grave, uma por diarreia aguda e outra por pneumonia. Na unidade, 58 meninos e meninas yanomamis permaneciam internados no hospital.

Em janeiro, o governo federal declaração situação de emergência em razão de uma grave crise humanitária, sanitária e de saúde envolvendo os yanomamis.

De acordo com dados do DSEI repassados ao Condisi (Conselho Distrital de Saúde Indígena) dos Yanomami e Ye’kuana, foram registrados 1.181 óbitos em quatro anos do governo Bolsonaro, uma média de 24,6 mortes por mês.