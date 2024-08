SED: após polêmica, concurso inclui cotas raciais; são 6,6 mil vagas

- Foto: Julio Cavalheiro/Secom

O concurso da Secretaria de Estado da Educação (SED) de Santa Catarina (SC) incluiu a reserva de 20% das vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas.

Os editais foram retificados no último sábado, 27. A Universidade Regional de Blumenau (FURB), banca organizadora, informou que a decisão não suspende o concurso, que segue com as inscrições abertas até 12 de agosto.

Inicialmente, os editais do concurso previam apenas reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PcD). Não havia cota racial. O cenário mudou após decisão judicial.

Foi determinado, pela 3ª Vara da Fazenda Pública da comarca da Capital, a reserva de 20% das vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Os editais do concurso SED SC oferecem o total de 6.641 vagas, sendo 6.529 para o quadro Geral e 112 para a Educação Indígena.

As mais de 6 mil vagas imediatas se dividem entre os seguintes cargos:

professor: 4.960 vagas;

assistente de educação: 197 vagas;

assistente técnico pedagógico: 652 vagas;

especialista em assuntos educacionais: função administrador escolar: 90 vagas;

especialista em assuntos educacionais: função orientador educacional: 359 vagas;

especialista em assuntos educacionais: função supervisor escolar: 271 vagas; e

Educação Indígena (diversos cargos): 112 vagas.

