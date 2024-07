Seleção pública de patrocínio da Transpetro tem inscrições abertas

Sérgio Bacci anuncia o Transpetro em movimento, primeiro edital de patrocínio da estatal - Foto: Divulgação | Transpetro

Continuam abertas até o dia 12 de julho as inscrições da primeira seleção pública para projetos culturais e esportivos, financiada por leis de incentivo, da história da Transpetro. O Edital Transpetro em Movimento prevê investimentos de até R$ 17 milhões em projetos em todo o território brasileiro.

O foco é a promoção da educação, a geração de renda e o fortalecimento da cultura brasileira. O edital foi lançado no último dia 12, aniversário de 26 anos da Transpetro. Sérgio Bacci, presidente da erstatal, falou sobre o objetivo da iniciativa.

“Uma das metas que perseguimos desde que cheguei na Transpetro é retomar o protagonismo da estatal no desenvolvimento econômico e social do país. O primeiro edital de patrocínio cultural e esportivo da história da empresa materializa esse compromisso e assegura que os resultados financeiros da companhia estejam associados ao investimento na sociedade e à geração de impactos positivos na vida das pessoas”, disse Bacci.

Categorias

O edital contempla projetos que tenham duração de até 12 meses e com temáticas enquadradas nas linhas de atuação “Educação” e “Patrimônio Imaterial e Preservação”. Podem se inscrever projetos apoiados pela Lei Rouanet ou pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

As iniciativas devem estar alinhadas ao propósito e aos valores da Transpetro e atender as diretrizes dos ministérios da Cultura e dos Esportes, com os quais a companhia firmou parceria para a realização desta seleção pública.

Terão pontuação adicional os projetos com execução prevista em regiões de interesse da Transpetro (dentro da área de atuação da companhia) ou que forem destinados a públicos considerados prioritários (comunidades tradicionais, povos indígenas, pescadores, quilombolas, pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, mulheres, crianças e negros).



O programa inclui ainda três temas transversais cuja aderência também receberá pontuação extra: Sustentabilidade, Direitos Humanos e Inovação. Os projetos inscritos serão submetidos a etapas de triagem administrativa, triagem técnica e avaliação por uma comissão de seleção. O regulamento da seleção pública pode ser consultado no site da Transpetro.