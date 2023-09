Sem saber de gravidez, mulher dá a luz em carro no batalhão da PM

Uma mulher de 32 anos deu à luz, na segunda-feira, 4, dentro do carro em um batalhão da Polícia Militar em Goiás. O parto foi realizado pelos policiais militares, com orientações do Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, a mãe disse que não sabia da gravidez.

Os policiais disseram que não foi possível levar a mulher para o hospital, porque ela já estava em trabalho de parto. O bebê nasceu bem e foi levado para Maternidade Nascer Cidadão junto com a mãe.

De acordo com a PM, o cordão umbilical estava enrolado no pescoço do bebê e foi desenrolado por um dos PMs. Em seguida, um dos policiais envolveu a criança em sua farda, enquanto outro protegia mãe e filho do sol.

O Corpo de Bombeiros auxiliou os policiais pelo telefone enquanto se deslocavam para o batalhão. A mulher e o marido dela entraram na unidade policial buscando ajuda de emergência.

Por não saber da gravidez, a mãe disse que não realizou nenhum acompanhamento pré-natal. Apesar disso, bebê e mãe estão bem.