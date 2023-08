Semifinalista do Masterchef, Wilson Cabral morre aos 40 anos

O chef Wilson Cabral, conhecido por sua participação no MasterChef Profissionais em 2022, faleceu aos 40 anos em decorrência de um acidente de carro em Sorocaba, interior de São Paulo, na sexta-feira, 21.

O acidente ocorreu na sexta-feira, 14, e Wilson foi internado logo após, mas não resistiu e veio a óbito no hospital. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ele deixa a esposa, Simone, e um filho, Arthur.

Em abril deste ano, o chef foi hospitalizado após ser picado por uma aranha-marrom. Na ocasião, ele relatou seu estado de saúde durante a recuperação no hospital, mencionando que precisou passar por uma cirurgia para remover o tecido morto e a infecção decorrente da picada.

Após sua participação no MasterChef, Wilson inaugurou um restaurante em parceria com Hichel, outro participante da mesma temporada com participantes profissionais.No programa, ele se destacou como um dos competidores mais fortes da edição e manteve uma amizade com Diego Sacilotto, campeão da temporada, apesar de terem sido rivais durante as gravações.

Antes de sua jornada no MasterChef, Wilson acumulou experiência trabalhando em um hotel no Rio de Janeiro e explorando diversas vertentes culinárias, como a culinária mediterrânea e espanhola, além de ter atuado na gastronomia hospitalar